Kontrola prędkości na drogach w powiecie krakowskim. Wykroczenia popełnia ponad 75 procent kierowców

Policjanci ruchu drogowego Komendy Powiatowej Policji w Krakowie w ramach działań - właściwie cyklicznych akcji zwanych „Prędkość” - ukierunkowanych na ujawnianie kierujących przekraczających dopuszczalną prędkość - przeprowadzili intensywne kontrole.

Sprawdzili ponad 200 pojazdów. Okazuje się, że ponad 75 procent kierujących popełnia wykroczenia na drogach.

W czasie kontroli mundurowi ujawnili 3 przestępstwa i 158 wykroczeń w ruchu drogowym. Gęsto sypały się mandaty, a było ich 114. Wobec trzech kierowców policjanci skierowali wnioski o ukaranie do sądu, a pozostałych pouczyli. Jednemu kierującemu, za przekroczenie prędkości o więcej niż 50 km na godzinę na obszarze zabudowanym, policjanci zatrzymali prawo jazdy.

Podczas kontroli stróże prawa natrafili też na jednego kierującego z orzeczonym zakazem do kierowania pojazdów, za co grozi do 5 lat pozbawienia wolności i dwóch kierujących po cofnięciu uprawnień, za co z kolei grozi do dwóch lat więzienia. Wśród kontrolowanych trzech kierujących było po użyciu alkoholu. Natomiast w 15 kontrolowanych pojazdach policjanci stwierdzili nieprawidłowości w stanie technicznym, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.