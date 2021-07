Kontrole na drogach w powiecie krakowskim. Ponad 200 kontroli i 190 wykroczeń

W weekend od 9 do 11 lipca 2021 r. policjanci na drogach powiatu krakowskiego skontrolowali 218 pojazdów, ujawniając przy tym 191 wykroczeń w ruchu drogowym. Naruszenia te skutkowały nałożeniem przez mundurowych mandatów karnych na 157 kierujących.

W jednym przypadku skierowali wniosek o ukaranie do sądu, a ponadto jednemu kierującemu zatrzymali prawo jazdy za przekroczenie prędkości o 50 km na godzinę w obszarze zabudowanym. Ponadto w przypadku 8 kontrolowanych pojazdów mundurowi stwierdzili nieprawidłowy stan techniczny, co skutkowało zatrzymaniem dowodów rejestracyjnych.

Podczas działań weekendowych policjanci ujawnili też nietrzeźwego rowerzystę oraz kierującego z cofniętymi uprawnieniami, za co grozi do 2 lat więzienia, a także kierującego z orzeczonym zakazem do prowadzenia pojazdów za co grozi kara do 5 lat pozbawienia wolności. W tym okresie, patrole ruchu drogowego zostały wezwane na miejsce 12 zdarzeń drogowych, do których doszło na terenie powiatu krakowskiego.