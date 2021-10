Kontrowersje wokół obwodnicy Krzeszowic. Mieszkańcy oburzeni wariantem przebiegu przez osiedle Żbik

Szkice nowej drogi zwane studium korytarzowym w trzech wariantach - przekazała gminie Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad. Jednak na spotkania z mieszkańcami nikt ze strony inwestora, ani firmy projektowej opracowującej szkice drogi nie przybył, jedynie burmistrz.

Szef gminy Krzeszowice Wacław Gregorczyk przedstawił mieszkańcom sytuacje pojawienia się sprawy obwodnicy Krzeszowic.

Podobnie jak wiele innych samorządów wzdłuż drogi krajowej nr 79 dostaliśmy studium korytarzowe z trzema wariantami obwodnicy Krzeszowic. Dwa są po stronie południowej, jeden po północnej. To wstępne dokumenty, na ich podstawie nie można się przywiązywać do wskazanego przebiegu trasy. To tylko korytarze, których propozycja miała na celu odpowiedź na pytanie, czy w ogóle obwodnica Krzeszowic jest potrzebna. Analizowaliśmy te dokumenty, wskazywaliśmy ja i radni plusy i minusy każdego z wariantów, ale nie wskazywaliśmy, którędy powinna przebiegać - mówi burmistrz Wacław Gregorczyk.