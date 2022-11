Kontrowersyjne skrócenie trasy "wielickiego" autobusu aglomeracyjnego 244. Bez szans na szybką poprawę sytuacji

Rozmowy Wieliczki z Zarządem Transportu Publicznego w Krakowie o wydłużeniu „244” choćby do pętli w Kurdwanowie lub do przystanku „Bieżanowska”, o co bardzo mocno apelują mieszkańcy, nie dały rezultatu.

- ZTP zapowiedział natomiast, że zamierza z początkiem 2023 roku, prawdopodobnie od wiosny, usprawnić linię 244 poprzez zwiększenie liczby kursów w porannych oraz popołudniowych godzinach szczytu – powiedział nam wiceburmistrz Wieliczki ds. inwestycji Piotr Krupa. Dodał, że wiosną 2023 jest także jakaś szansa – na dziś trudno powiedzieć jak duża – na to, by wprowadzić wyczekiwane przez pasażerów korekty w trasie „244” po Krakowie, ponieważ w tym okresie krakowskie MPK ma otrzymać nowe autobusy.

Linia aglomeracyjna 244 kursowała przez lata z Wieliczki - przez ogromne i wciąż rozbudowywane osiedle Krzyszkowice – do Borku Fałęckiego w Krakowie. Gdy 1 października 2022 Kraków zdecydował (bez konsultacji z Wieliczką) o skróceniu przejazdu tego autobusu do pętli Nowy Bieżanów Południe, spotkało się to z powszechną krytyką.