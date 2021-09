Kopalnia 6. Łapiński o Citce i inne niezwykłe opowieści ze świata futbolu [SPORTOWA PÓŁKA]

Akurat najnowszy numer koncentruje się na latach 90., a więc okresie, gdy za sprawą gigantycznych inwestycji w piłkę stacji telewizyjnych i reklamodawców formował się nowoczesny sport zawodowy, jakże odmienny od tradycyjnej, beztroskiej zabawy. To wtedy, jak napisał we wstępie Piotr Żelazny, polski futbol stracił tak duży dystans do Zachodu, że już nigdy go nie odrobi. Może tak, może nie…

Najlepszy tekst w numerze, wybaczcie Panowie dziennikarze i Panie dziennikarki, to ten napisany przez Tomasza Łapińskiego. Byłego piłkarza Widzewa Łódź, w którym występował z Markiem Citką. Kto z nas nie przeżywał citkomanii, tej mody na fetowanie strzelca gola Anglikom na Wembley, która wybuchła na kilka lat przed małyszomanią? Może tylko ci, których jeszcze nie było na świecie.

Błyskotliwego napastnika, pierwszego piłkarza w Polsce, który zafundował sobie własnego rzecznika prasowego, sprzedawała do wielkich klubów cały kraj. A potem w jednej chwili nastąpił trzask, prask. I koniec pieśni. Po zerwaniu ścięgna Achillesa bohater narodowy już się nie podniósł. I jest tam o tym. Ale też o Marku Citce człowieku, wyjątkowym nie tylko na boisku. Jak wtedy, gdy na dyskotece jednej z fanek zrobił egzamin z „Ojcze nasz”. Dziewczę klepało pacierz aż miło…