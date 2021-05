Kopalnia Soli w Wieliczce znów dostępna dla zwiedzających. Otwarta zostanie także tężnia solankowa w Parku Kingi

Turyści indywidualni mogą nabyć bilety za pośrednictwem strony internetowej www.kopalnia.pl oraz na miejscu, w kasach (w miarę dostępności miejsc). Natomiast dla grup zorganizowanych wcześniejsza rezerwacja jest obowiązkowa.

Z kolei tężnia wielickiej kopalni zostanie otwarta 15 maja. Z solankowych inhalacji można będzie korzystać codziennie w godz. 10-18.

- Spacer po tężni to nie tylko sposób, by odetchnąć zdrowym powietrzem, ale również okazja do wyciszenia i relaksu. Trzecia fala pandemii dała się mocno we znaki i prawdopodobnie nie ma osoby, która nie potrzebowałaby wytchnienia od trudnej codzienności czy wypraw do miejsc, które mogą poprawić kondycję zdrowotną. Wizyta w tężni łączy przyjemne z pożytecznym, warto do niej powracać – mówi Tomasz Broniowski, dyrektor Biura Spółki Kopalnia Soli.