Koronawirus atakuje Małopolskę i chwilowo zepchnął smog na drugi plan. Sejmik wróci do gorącej debaty o czystym powietrzu w środę

Antysmogowi działacze, powołując się na ostatnie badania epidemiologów (stąd liczba 1500 na plakatach), a także cytując na bilbordach mieszkańców różnych zakątków Małopolski, wściekłych na kiepską jakość powietrza oraz martwiących się o zdrowie swoje i bliskich, chcą wywrzeć presję na radnych. Na krakowskich przystankach pojawiają się plakaty z wypowiedziami, jakie pojawiły się w czasie konsultacji społecznych POP. Wśród nich na przykład głos Ryszarda z Wielkiej Wsi, który do władz województwa pisze tak: „Przeprowadziłem się na wieś żeby mieć czyste powietrze a tu nieraz nie da się wyjść z domu. Okoliczne wsie kopcą bardziej niż Kraków.” Podobne cytaty pomieszczone zostały w książeczkach, które trafiły do małopolskich radnych.

- 1500 przedwczesnych zgonów rocznie to bardzo dużo, więc sprawa jest bardzo ważna i nie możemy w niej ulegać naciskom przeróżnych lobbystów i grup interesów, czy gmin, które nie chcą podejmować zdecydowanych działań. Dlatego istotne jest to, by wszystko odbywało się jak najbardziej jawnie i pod bacznym okiem mediów. Inaczej mogą zostać podjęte decyzje, za które będziemy płacić przez wiele lat. Tym, co mamy najcenniejszego: zdrowiem – mówi Anna Dworakowska z Polskiego Alarmu Smogowego. Dworakowska.