Koronawirus w SP 1 w Wieliczce. Cała szkoła przeszła na zdalne nauczanie

NOWE Guardians of the Galaxy – użytkownicy konsol już uruchomić grę Strażnicy Galaktyki od Marvela, a co z graczami PC?

Marvel’s Guardians of the Galaxy to jednak z najgłośniejszych premier tego roku, zarówno dla fanów Marvela, jak i ogółu graczy. Gra zadebiutowała dziś na rynku...