Kościelec. Zajęcia w szkole zawieszone z powodu zimna. Uczniowie chorują Aleksander Gąciarz

Szkoła Podstawowa w Kościelcu Aleksander Gąciarz

Uczniowie Szkoły Podstawowej w Kościelcu nie poszli w poniedziałek do szkoły. Nie pójdą do niej również we wtorek. Szkolny kocioł olejowy nie jest w stanie zapewnić odpowiedniej temperatury w klasach, a nowa instalacja jeszcze nie została zamontowana. Rodzice skarżą się, że z powodu panujących w budynku temperatur uczniowie masowo chorują.