Koszyce. Most na Wiśle służy kierowcom od 20 lat. Zobacz archiwalne zdjęcia

Patrząc na ciągnące się od ponad pięciu lat spory na temat lokalizacji nowego wiślanego mostu w gminie Nowe Brzesko, inwestycję zlokalizowaną dwie dekady temu w sąsiedniej gminie Koszyce wypada uznać za wzór organizacyjnej sprawności. W październiku 2001 miało miejsce wbicie tzw. ośki, co stanowiło symboliczny początek inwestycji. Niemal dokładnie rok później nastąpiła próba obciążenia zbudowanej przeprawy, a 24 października 2002 roku most został uroczyście otwarty. Do historii przeszła działająca w tym miejscu przeprawa promowa: zawodna i czynna między godziną 5 a 21. W dodatku prom nie kursował, gdy poziom wody w rzece był zbyt wysoki lub gdy płynęła nią kra.

W ciągu zaledwie roku powstał most o długości 426 metrów (inne źródła mówią 440 m) i szerokości 12,2 m, z jezdnią o dwóch pasach ruchu. Do jego budowy wykorzystano 1350 ton stalowych elementów nośnych. Realizacja inwestycji kosztowała ponad 20 milionów złotych, co było największą inwestycją samorządu województwa pierwszej kadencji, a jedncześnie powstała jedna z najnowocześniejszych i najdłuższych konstrukcji mostowych w Polsce. Był to też pierwszy w Polsce most zbudowany przez samorząd regionalny.