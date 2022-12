Koszykówka 3x3. Szymon Rduch: Obsada Igrzysk Europejskich będą silniejsza niż na mistrzostwach świata

Co takiego ma w sobie koszykówka 3x3, że staje się tak popularna?

FIBA mówi, że jest to 30 procent sportu i 70 procent rozrywki, a ja się pod tym podpisuje! To wydarzenie dla kibiców z muzyką na żywo. Rozgrywki są bardzo dynamiczne, gramy 10 minut lub do 21 punktów, tak że można powiedzieć, że to taki koszykarski sprint. Jesteśmy bardzo blisko publiczności, areny budowane są tak, że czujemy presję od kibiców. W czasie spotkań nie ma coachingu, dlatego bardzo ważna jest komunikacja niewerbalna i bardzo ważne jest wzajemne zrozumienie, bo gramy szybko i właściwie intuicyjnie. Dodatkowo wszystkie nasze turnieje rozgrywane są na niesamowitych obiektach. Mistrzostwa Europy odbywały się pod wieżą Eiffla, mistrzostwa świata w Antwerpii w samym centrum miasta, dlatego cieszę się, że na Igrzyskach Europejskich w Krakowie powstanie arena 3x3, bo będzie można pokazać piękno tego miasta.