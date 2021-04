Kozacka miłość odc. 101. Stiepan nie wie, kogo kocha. Streszczenie serialu [27.04.2021]

Kozacka miłość odcinek 101. Streszczenie

Fiodor i Konstantyn łączą siły, by odnaleźć Oksanę. Pankow zamierza przywłaszczyć sobie lokal Anfisy, wykorzystuje do tego Łukierję. Ojciec Stiepana jest przychylny związkowi syna z Alioną, co nie podoba się Marysi.

Kozacka miłość - Stiepan nie jest pewny swoich uczuć

Wkrótce Iłłarion nagle umiera, Stiepan czuje się winny śmierci ojca, miota się między Alioną a Marysią. Żeby zatrzymać męża, Marysia decyduje się na kolejne oszustwo.

Kiedy i gdzie oglądać 101. odcinek Kozackiej miłości?

101. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 27 kwietnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.