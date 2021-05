Kozacka miłość odc. 108. Koźma jest poważnie chory. Streszczenie serialu [07.05.2021]

NOWE EpiskopatNews - profil na Twitterze. Najnowsze tweety z 6.05.2021

EpiskopatNews na swoim profilu na Twitterze napisał 6.05.2021: ".@pdm_missio zachęcają do włączenia się w pomoc dzieciom z krajów misyjnych. Maj to czas I Komunii Świętych – jest to dobra okazja do uwrażliwienia dzieci na potrzeby rówieśników na całym świecie. . ".