Kozacka miłość odc. 115. Marysia ma się zabić? Streszczenie serialu [18.05.2021]

Kozacka miłość odcinek 115. Streszczenie

Bułyga przekonuje Marysię, że swoje winy może zmazać tylko własną śmiercią. Anfisa oferuje Gruszeńce posadę śpiewaczki.

Kozacka miłość - troska o męża

Fiodor przedostaje się do domu Kolewanowa. Zastawia na niego pułapkę. Marysia zamartwia się pogłoskami na temat Stiepana.

Kiedy i gdzie oglądać 115. odcinek Kozackiej miłości?

115. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 18 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.