Kozacka miłość odc. 120. Czy Marysia przeżyje? Streszczenie serialu [25.05.2021]

Kozacka miłość odcinek 120. Streszczenie

Załamana i chora Marysia pod opieką Stiepana dochodzi do siebie. Nikoła obraża się na Olgę, że nie pomogli Marysi. Olga stara się pogodzić z Nikołą. Mąż stawia jej warunek: albo wyjeżdża z nim, albo zostaje z bratem.

Kozacka miłość - Aliona chce odnaleźć Stiepana

Gruszeńce podoba się w stanicy. Wypytuje wszystkich o Alionę. Aliona szuka Stiepana i wraca do Konstatynowa.

Kiedy i gdzie oglądać 120. odcinek Kozackiej miłości?

120. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 25 maja. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.