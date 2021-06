Kozacka miłość odc. 128. Gruszeńka prawie umiera. Streszczenie serialu [08.06.2021]

Kozacka miłość odcinek 128. Streszczenie

Serafim zostaje schwytany w stepie. Olga zapobiega samosądowi. Kozacy zawożą Gruszeńkę do Lubaszy, a Serafima oddają w ręce Gładysza. Dziewczyna jest bliska śmierci, jedynie Serafim może ją uratować. Gładysz zwalnia starca z aresztu i przekazuje go pod nadzór Stiepana.

Kozacka miłość - Olga wywołuje spory

Gruszeńka czuje się lepiej. Ku ogólnemu zdumieniu wstawia się za Serafimem. Lubasza zdradza, że Gruszeńka jest wnuczką Serafima. Wtrącenie się Olgi w męskie sprawy wywołuje niezadowolenie Kozaków, staje się też bezpośrednią przyczyną małżeńskiej kłótni.

Kiedy i gdzie oglądać 128. odcinek Kozackiej miłości?

128. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 8 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.