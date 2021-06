Kozacka miłość odc. 131. Ilja oświadcza się Alonie. Streszczenie serialu [11.06.2021]

Kozacka miłość odcinek 131. Streszczenie

Samotna Olga trafia do matki Stiepana, Stiepan robi wszystko, by uratować miłość Olgi i Nikoły. Serafim za wszelką cenę próbuje uchronić Gruszeńkę przed Fiedią, ale dziewczyna lgnie do chłopaka.

Kozacka miłość - niespodziewana propozycja

Kolewanow zaprasza do domu Iliję Rogożyna, prosi Alionę, by zajęła się gościem, a sam przez wiele godzin przesiaduje w domu adwokata Kuczniewa. Między Iliją a Alioną dochodzi do oczyszczającej rozmowy. W rezultacie Ilija prosi Alionę o rękę.

Kiedy i gdzie oglądać 131. odcinek Kozackiej miłości?

131. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w piątek - 11 czerwca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.