Kozacka miłość odc. 134. Nakłanianie do samobójstwa. Streszczenie serialu [07.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 134. Streszczenie

Serafim, mając na względzie Gruszeńkę, wysuwa groźby pod adresem Stiepana. Jego wnuczka z kolei wraca do Anfisy. Kobieta zamierza pomóc śpiewaczce w zdobyciu ukochanego Gruszyna.

Kozacka miłość - Marysia wreszcie się na kogoś otwiera

Kolewanow ucieka się do kolejnych podstępnych sztuczek, by zmusić Ilję do targnięcia się na swoje życie. Marysia otwiera się przed Gruszeńką. Jej zwierzenia wywierają na młodszej siostrze ogromne wrażenie.

Kiedy i gdzie oglądać 134. odcinek Kozackiej miłości?

134. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w środę - 7 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.