Kozacka miłość odc. 135. Szpiegowanie Gruszeńki. Streszczenie serialu [08.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 135. Streszczenie

Kolewanow knuje intrygę, starając się doprowadzić Ilię Rogożyna do samobójstwa. Bułyga ukrywa się przed policją. Szpieguje Gruszeńkę i podstępnie wyznacza jej spotkanie. Gruszeńka nie zwraca uwagi na zaloty Kolewanowa.

Kozacka miłość - pieniędzy nigdy za wiele

Kolewanow zmusza Anfisę, by sprowadziła Gruszeńkę do jego domu pod zmyślonym pretekstem. Mucha znajduje pieniądze ukryte przez matkę Aliony. Marfusza przekonuje go, by oddał je Tichonowi. Jednakże są inni chętni do przywłaszczenia cudzych pieniędzy.

Kiedy i gdzie oglądać 135. odcinek Kozackiej miłości?

135. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w czwartek - 8 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.