Kozacka miłość odc. 138. Gruszeńka zostaje porwana. Streszczenie serialu [13.07.2021]

Kozacka miłość - okrutne plany Bułygi

Karasik pomaga dziewczynie, jednak wpada ona w ręce Bułygi, ratuje ją pojawienie się Onufrijenko. Pietrow znajduje rannego Koźmę. Bułyga chce zabrać dokumenty kozaka, a ciało podrzucić do sań Ustiny.

Kiedy i gdzie oglądać 138. odcinek Kozackiej miłości?

138. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 13 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.