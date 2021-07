Kozacka miłość odc. 139. Zwłoki na bazarze. Streszczenie serialu [14.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 139. Streszczenie

Aliona na prośbę Anfisy chce porozmawiać z Gruszeńką, ale zamiast tego dochodzi do sprzeczki między dziewczętami z powodu Stiepana. Na domiar złego przyjście Aliony do przybytku Anfisy budzi jednoznaczne oceny i domysły, co do celu jej wizyty. Kuczniew prosi Anfisę o pomoc w zorganizowaniu z nią schadzki. Pietrow wywozi Bułygę z miasta na saniach Ustini. Stiepan prowadzi śledztwo w sprawie uprowadzenia Gruszeńki, Kolewanow wypiera się wszystkiego, jednak jego udział potwierdza w tajemnicy Ignatij.