Kozacka miłość odc. 141. Bułyga dalej porywa dziewczyny. Streszczenie serialu [16.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 141. Streszczenie

Stiepan po napaści na ulicy dochodzi do siebie pod opieką troskliwej Marysi. Niestety, niepokoi ją uczucie, którym Gruszeńka pała do Stiepana. Fiodor przywozi do Gruszy Nikołę, zapoznaje brata z siostrą.