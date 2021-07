Kozacka miłość odc. 147. Aliona chce rozwodu. Streszczenie serialu [26.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 147. Streszczenie

Aliona traci cierpliwość do męża. Ma dość jego zazdrości i chce się z nim rozwieść. Timofiej nakłania Koźmę do porzucenia życia w stanicy. Serafim wypomina Marysi, że obiecała doprowadzić do opuszczenia miasta przez Nikołę.

Kozacka miłość - niespodzianka od Oksany

Soroka wyjeżdża ze stanicy. Oksana daje mu na podróż zapas żywności. Na dnie worka mężczyzna znajduje pieniądze. Gruszeńka pragnie udać się do Ustiużyna, by zobaczyć się z Nikołą. Anfisa stanowczo jej tego zabrania.

Kiedy i gdzie oglądać 147. odcinek Kozackiej miłości?

147. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w piątek - 26 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.