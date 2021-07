Kozacka miłość odc. 148. Timofiej oskarżony o kradzież. Streszczenie serialu [27.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 148. Streszczenie

Oksana oskarża Timofieja Srokę o kradzież pieniędzy ze stanicy. Nocą Kozacy organizują obławę, by schwytać złodzieja. Fiodor odbiera pieniądze od Timofieja i wypuszcza go w przekonaniu, że to Oksana wymyśliła sprytny plan.

Kozacka miłość - plan Kolewanowa zawiódł

Nikoła zarzuca bratu, że zlitował się nad przestępcą. Olga staje w obronie Fiodora. Intryga wymyślona przez Kolewanowa zawodzi: Ilia i Aliona jadą razem do Ustiużyna.

Kiedy i gdzie oglądać 148. odcinek Kozackiej miłości?

148. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 27 lipca. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.