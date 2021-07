Kozacka miłość odc. 151. Matka Stiepana chce go zeswatać. Streszczenie serialu [30.07.2021]

Kozacka miłość odcinek 151. Streszczenie

Marfusza proponuje swojemu mężowi, żeby wyznał Tichonowi całą prawdę i poprosił o wybaczenie. Anton się zgadza i małżonkowie idą razem do Skorniakowów, a Tichon wspaniałomyślnie wybacza Antonowi jego postępek. Potem za zgodą Aliony dzieli odzyskane pieniądze pomiędzy Muchą i Siemionem. Nikoła przyprowadza Gruszeńkę na posterunek w celu złożenia zeznań w sprawie Bułygi, a następnie zaprowadza do domu Gruszynów.

Kozacka miłość - matka wtrąca się w uczucia

Olga jawnie nie akceptuje nowego członka rodziny i między dziewczętami dochodzi do spięć, a potem z tego powodu do sprzeczki między małżonkami. Sofia widząc, że Gruszeńka jest zakochana w jej synu, a Stiepan jest nieszczęśliwy w małżeństwie, robi wszystko, żeby ich zbliżyć do siebie. Stiepan jednak zdecydowanie odrzuca uczucie dziewczyny.