Kozacka miłość odc. 156. Czarownik i trucizna. Streszczenie serialu [06.08..2021]

NOWE Kozacka miłość odc. 153. Bułyga ucieka z miasta. Streszczenie serialu [03.08.2021]

Bułyga postanawia uciec z miasta. W jaki sposób będzie chciał to zrobić? Z kolei Gruszeńka nadal podkochuje się w Stiepanie. Co zrobi, aby go przy sobie zatrzymać? Co jeszcze się wydarzy? Koniecznie przeczytaj streszczenie 153. odcinka Kozackiej miłośći!