Kozacka miłość odc. 158. Kto został otruty? Streszczenie serialu [10.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 158. Streszczenie

Aliona prosi Kolewanowa, żeby wstawił się za Stiepanem. Karczmarka pije wywar przeznaczony dla Serafima. Oksana i Marysia uciekają do stanicy w obawie przed konsekwencjami. Prystawowi Lebiedzie udaje się nakłonić Pritykina do wycofania skargi. Dzięki temu może zamknąć sprawę dotyczącą przekroczenia przez policjanta uprawnień. Nikoła zostaje wypuszczony z aresztu. Gładysz obawia się, że oszustwo wyjdzie na jaw. Jedzie do Ustinii, żeby ją ostrzec. Kobieta jest pod wpływem wywaru. Lubasz, Koźma i Sroka jadą do oberży. Spotykają Siemiona.