Kozacka miłość odc. 160. Przymusowe ograniczenie kontaktu. Streszczenie serialu [12.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 160. Streszczenie

Gruszeńka zamierza wyruszyć do stolicy. Nikoła chce jechać wraz z nią. Tichon próbuje przekonać go, że to zły pomysł. Radzi też dziewczynie, by sama ograniczyła kontakt z przyrodnim bratem. Obawia się, że Sotnik nie poradzi sobie z namiętnością. W związku z tym oferuje, że sam będzie jej towarzyszył w podróży.

Kozacka miłość - co się stało z Siemionem?

Timofiej i Koźma szykują nauczkę dla Ustińji. Zabierają do niej Siemiona, który udaje martwego. Wskutek konfliktu Stiepana z Gładyszem Gruszyn zostaje aresztowany.

Kiedy i gdzie oglądać 160. odcinek Kozackiej miłości?

160. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w czwartek - 12 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.