Kozacka miłość odc. 162. Nikoła wywozi Gruszeńkę. Streszczenie serialu [16 .08.2021]

Kozacka miłość odcinek 162. Streszczenie

Serafimowi udaje się pokonać chorobę. Udaje się do miasta, by ratować wnuczkę przed zakochanym w niej Nikołą. Fiodor zabiera Olgę do męża. Zamierza przekonać go, że nie ma powodów do zazdrości. Tymczasem Marysia prowokuje Nikołę, który daje upust namiętności i wywozi Gruszeńkę z miasta. Aliona jest przekonana, że Stiepanowi grozi niebezpieczeństwo. Zwraca się do Kolewanowa o pomoc. Kupiec proponuje zorganizowanie ucieczki Gruszyna z więzienia.

Kiedy i gdzie oglądać 162. odcinek Kozackiej miłości?

162. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w poniedziałek - 16 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.