Kozacka miłość odc. 163. Gruszeńka wyjeżdża do Polski. Streszczenie serialu [17.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 163. Streszczenie

Serafim bezskutecznie próbuje odnaleźć wnuczkę. Marysia przekonuje wszystkich o swojej niewinności. Tichon ją wspiera. Fiodor oraz Olga spotykają na drodze zakochanych uciekinierów, Nikołę i Gruszeńkę. Powóz z daleka widzi tylko Fiodor, który postanawia milczeć. Tymczasem Nikoła zmienia plany. Decyduje się zabrać Gruszeńkę do Polski. Kolewanow doprowadza do tego, że Gładysz, Karasik i Aliona nieświadomie postępują zgodnie z jego planem.

Kiedy i gdzie oglądać 163. odcinek Kozackiej miłości?

163. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 17 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.