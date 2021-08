Kozacka miłość odc. 165. Olga jest bliska śmierci. Streszczenie serialu [19.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 165. Streszczenie

Załamana Marysia mówi Ilji, że Aliona uciekła ze Stiepanem. Tymczasem choroba Olgi się zaostrza i mężczyzna myśli wyłącznie o siostrze. Sytuacja ta nie podoba się Kolewanowowi, ponieważ niweczy jego plan zemsty na Ilji. Fiodor wyrusza w ślad za Nikołą, żeby go przywieźć do umierającej żony. Marysia domyśla się, że to Kolewanow ukartował ucieczkę Stiepana.

Kiedy i gdzie oglądać 165. odcinek Kozackiej miłości?

165. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w czwartek - 19 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.