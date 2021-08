Kozacka miłość odc. 168. Gruszeńka ucieka z miasta. Streszczenie serialu [25.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 168. Streszczenie

Marysia stara się przekonać Stiepana, że Kolewanow jest ich przyjacielem. Ilija z Alioną przychodzą do niego z prośbą, by ujął się za Katią. Kolewanow nie zamierza im pomóc. Olga dowiaduje się o powiązaniach Kolewanowa z Gładyszem i Anfisą i udaje się do kupca. Ten cynicznie przyznaje się do intryg, czym powoduje zasłabnięcie Olgi. Nakazuje Ignatijowi ukryć ją w odległym pokoju. Gruszeńka, zastraszona przez Nikołę, ucieka od niego i błaga Karasika, żeby wywiózł ją z miasta.

Kiedy i gdzie oglądać 168. odcinek Kozackiej miłości?

168. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w środę - 25 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.