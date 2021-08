Kozacka miłość odc. 172. Ignatij znowu ucieka. Streszczenie serialu [31.08.2021]

Kozacka miłość odcinek 172. Streszczenie

Kolewanow orientuje się, że Stiepan podąża jego śladem. Katja zdradza Gruszynowi, że Jewgienij zadaje się z Kuczniewem. Ignatij postanawia uciec do Rzeszowa. Nikoła zabiera Gruszeńkę do Tichona. Pankow dostarcza na posterunek list.

Kiedy i gdzie oglądać 172. odcinek Kozackiej miłości?

172. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 31 sierpnia. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.