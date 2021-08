Kozacka miłość odc. 173. Żądanie okupu za Olgę Streszczenie serialu [01.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 173. Streszczenie

List przekazany przez Pankowa na posterunku to żądanie okupu za Olgę. Stiepan zmusza go do powiedzenia prawdy i zatrzymuje Pietrowa. Medyk milczy. Stiepan dowiaduje się od Tatiany, że Olga była cały czas w domu Koliewanowa, a następnie wydobywa od Pankowa informacje, kto mu zlecił przekazanie listu. Kuczniew, czując zagrożenie nakazuje Pietrowowi natychmiastowe opuszczenie miasta, ale Jewgienij wpada na Stiepana i zostaje aresztowany. Ignatij dołącza do muzykantów i Serafima udających się do Rzeszowa w poszukiwaniu Gruszeńki. Tymczasem Nikoła wraz z Gruszeńką przyjeżdżają do Ustiużyna. Od Tichona dowiadują się, że stan Olgi jest zatrważający, a Serafima nie ma w stanicy. Nikoła natychmiast udaje się w drogę, a Gruszeńka zostaje pod opieką Tichona. Stiepan wraz z Siemionowem urządzają zasadzkę na miejscu przekazania okupu, chcąc pojmać na gorącym uczynku Koliewanowa, ten jednak udaje się do adwokata w poszukiwaniu Olgi.