Kozacka miłość odc. 174. Szukanie zaginionej i aresztowania. Streszczenie serialu [02.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 174. Streszczenie

Przerażony Kuczniew wywozi Olgę i zostawia ją przy wejściu do hotelu. Półprzytomną kobietę znajduje Sinicyn i zaprowadza ją do pokoju brata. Ilia i Aliona troskliwie opiekują się wyczerpaną chorą, Olga powoli odzyskuje przytomność, ale nie jest w stanie przypomnieć sobie czegokolwiek i nie potrafi powiedzieć, co się z nią ostatnio działo. Kolewanow przychodzi do domu adwokata poszukując Olgi, a kiedy dowiaduje się prawdy, urządza Kuczniewowi awanturę, a następnie obaj wyjeżdżają na poszukiwania zaginionej. Zasadzka urządzona przez Stiepana nie doprowadza do ujęcia Kolewanowa, jednak policjanci wpadają na trop adwokata i aresztują Kuczniewa jako współwinnego porwania. Kolewanow w tej sytuacji szykuje się początkowo do ucieczki, zmienia jednak decyzję i z wrodzonym tupetem udaje się do Rogożynów, udając zaskoczenie i radość z powodu odnalezienia się Olgi. Tymczasem Olga, która powoli wraca do siebie, wchodzi do pokoju i widzi swego prześladowcę...