Kozacka miłość odc. 175. Kto chce śmierci Olgi? Streszczenie serialu [03.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 175. Streszczenie

Kolewanow ma ogromny wpływ na życie Olgi, która panicznie się go boi, choć nie pamięta dlaczego. Stiepan i Aliona zaczynają rozumieć, że śmierć Olgi jest Kolewanowi na rękę. Gruszeńka przyjeżdża do stanicy w poszukiwaniu dziadka. Pojawia się tam też Bułyga, który odwiedza Marysię. Marysia przypomina mu, że zapłaciła mu za śmierć Gruszeńki i żąda zadośćuczynienia. Nikoła wraca do umierającej żony i prosi ją o wybaczenie. Żądna władzy atamanowa grozi Marysi, że wyjawi wszystkie jej grzechy.

Kiedy i gdzie oglądać 175. odcinek Kozackiej miłości?

175. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w piątek - 3 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.