Kozacka miłość odc. 183. Sroka udaje kochanka. Streszczenie serialu [16.09.2021] redakcja

Bułyga namawia Anfisę i namawia ją, aby dalej go ukrywała. Tymczasem Sroka udaje kochanka. Czyjego? O co Olga będzie miała żal do męża? Przeczytaj poniższe streszczenie 183. odcinka Kozackiej miłości, aby dowiedzieć się więcej i poznać szczegóły!