Kozacka miłość odc. 184. Aliona chce iść do klasztoru. Streszczenie serialu [17.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 184. Streszczenie

Bułyga oświadcza Anfisie, że w świetle kościelnej dokumentacji są małżeństwem. Kobieta jest zszokowana. Możliwy awans Gruszyna budzi zazdrość Siemionowa. Mężczyzna knuje przeciw Stiepanowi spisek. Aliona wraca do ojca. Informuje go, że postanowiła wstąpić do klasztoru.

Kiedy i gdzie oglądać 184. odcinek Kozackiej miłości?

184. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w piątek - 17 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.