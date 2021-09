Kozacka miłość odc. 185. Marysia odkrywa zdradę. Streszczenie serialu [20.09.2021] redakcja

Ilja chce ratować swoje małżeństwo mimo słów Aliony, że ta już go nie kocha. Tymczasem Marysia rozmawia z Lizą. Co jej powie? Jakie informacje doprowadzą do jej kłótni z mężem? Przeczytaj streszczenie 185. odcinka Kozackiej miłości, aby dowiedzieć się więcej!