Kozacka miłość odc. 186. Zemsta na Stiepanie. Streszczenie serialu [21.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 186. Streszczenie

Koźma stara się usprawiedliwić zachowanie Timofieja przed Lizą. Wyjaśnia, że kolega bierze udział w pewnej sekretnej akcji. Kobieta nie wierzy jednak w te zapewnienia. Aliona przestrzega Stiepana. Obawia się, że ktoś szykuje przeciwko niemu zemstę. Do Ignatija dociera wiadomość, że Kolewanow jest poszukiwany. Wobec tego może w końcu wrócić do siebie.

Kiedy i gdzie oglądać 186. odcinek Kozackiej miłości?

186. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 21 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.