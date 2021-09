Kozacka miłość odc. 188. Gruszeńka próbuje zdobyć Stiepana. Streszczenie serialu [23.09.2021] redakcja

Gruszeńka nie wytrzymuje i idzie porozmawiać ze Stiepanem. Odważnie mówi mu, co sądzi o jego małżeństwie z Marysią. Tym samym pragnie się do niego zbliżyć i zdobyć jego serce. Co jeszcze się wydarzy? Na kogo zostanie złożony donos? Nie czekaj i już teraz przeczytaj streszczenie 188. odcinka Kozackiej miłości!