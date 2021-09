Kozacka miłość odc. 189. Czy Bułyga zostanie zamordowany? Streszczenie serialu [24.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 189. Streszczenie

Kolewanow prosi, by Marysia dostarczyła jego papiery wartościowe. Ilja informuje Kuczniewa, że Olga odzyskała pamięć. Wie, jak doszło do jej uprowadzenia. Lukierja i Anfisa krępują Bułygę. Nie są jednak w stanie posunąć się do zabójstwa. Maksymilian zabiera Serafima do stanicy. Tam mężczyzna w końcu znajduje swoją wnuczkę.

Kiedy i gdzie oglądać 189. odcinek Kozackiej miłości?

189. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć w piątek - 24 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.