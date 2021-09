Kozacka miłość odc. 191. Koliewanow strzela do Nikoły. Streszczenie serialu [28.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 191. Streszczenie

Marysia przychodzi do domu Koliewanowa po papiery wartościowe. Nikoła wysłany tam przez Stiepana udaje, że jest tam przypadkowo. Oksana kłóci się z ojcem, ma dosyć żałoby, która uniemożliwia jej ślub z Fiedią. Po otrzymaniu dokumentów Koliewanow strzela do Nikoły i nakazuje Marysi zachować całe zajście w tajemnicy. Olga martwi się o męża, dręczą ją złe przeczucia. W poszukiwaniu męża kieruje się na posterunek policji.

Kiedy i gdzie oglądać 191. odcinek Kozackiej miłości?

191. odcinek Kozackiej miłości będzie można obejrzeć we wtorek - 28 września. Zostanie on wyemitowany przez stację TVP 2 o godzinie 18:45. Całość potrwa ok. 45 minut.