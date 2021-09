Kozacka miłość odc. 192. Nikoła nie żyje, a Olga ma dziwne, niepokojące sny. Streszczenie serialu [29.09.2021]

Kozacka miłość odcinek 192. Streszczenie

Marysia powiadamia Fiodora o śmierci Nikoły, zataja jednak udział Koliewanowa i mówi, że sprawcami byli przypadkowo spotkani rozbójnicy. Fiodor wraz z Kozakami natychmiast udaje się na poszukiwanie ciała brata. Na Anfisę w jej lokalu napadł jakiś mężczyzna, a ona zeznaje, że był to Bułyga. Stiepan zarządza natychmiastowe poszukiwania. Gruszeńka prosi batiuszkę o udzielenie ślubu Oksanie i Fiodorowi, mimo trwającej żałoby. Ilija nie dowiedziawszy się niczego na posterunku, wymyśla dla Olgi przyczyny, dla których rzekomo Nikoła miał się pilnie udać do stanicy. Mimo wszystko Olga się niepokoi, do tego ma dziwne, złe sny. Stiepan w czasie odprawy na posterunku zarządza działania, mające na celu odnalezienie i pojmanie Gładysza. W trakcie odprawy zjawia się zdruzgotana Marysia z informacją, że Nikoła został zabity.