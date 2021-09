Kozacka miłość odc. 193. Fiodor rzuci Oksanę dla Olgi? Streszczenie serialu [01.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 193. Streszczenie

Marysia składa na posterunku zeznania w sprawie okoliczności śmierci brata. Orientując się, że Stiepan zna szczegóły, potwierdza, że sprawcą był Koliewanow, któremu w dodatku pomagała w tajemnicy przed mężem. Stiepan nie kryje swego rozdrażnienia. Załamany Fiodor wraca z niczym z poszukiwań do stanicy. Jej mieszkańcy są ogromnie poruszeni tragedią. Galina sprzecza się z Lubaszą twierdząc, że Fiodor rzuci Oksanę dla Olgi, która znów jest wolna. Soroka zauważa przejeżdżającą furmankę, na której ukryto człowieka, ponieważ policjanci na rogatkach zbywają go, sam udaje się w ślad za podejrzanymi. Serafim sprzecza się z Goriuchinem twierdząc, że nieszczęście, które spotkało Sotników, to zasłużona kara boska. Gruszeńka, która bezwiednie stała się świadkiem tego wybuchu, ucieka zalana łzami. Serafim udaje się jak zwykle nad jezioro i tam dociera też Gruszeńka, która wybacza dziadkowi złe słowa. Serafim i Fiodor pojednują się na oczach całej stanicy. Stiepan powiadamia Rogożynów o śmierci Nikoły, ale Ilija nie ma odwagi przekazać tej wiadomości siostrze.