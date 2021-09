Kozacka miłość odc. 199. Kolejne morderstwo w mieście. Streszczenie serialu [11.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 199. Streszczenie

Marysia wymyka się Koźmie i ponownie widzi swojego męża z Alioną. Stiepan nie potrafi zapanować nad swoimi uczuciami. W mieście ponownie dochodzi do zabójstwa. Aliona wyjeżdża do Ustiużyna. Olga uważa, że wyjechała ze Stiepanem. Ilija postanawia złożyć pozew o rozwód. Weksle trafiają do rąk Goriuchina. Koźma informuje Stiepana, że w stepie jest grób Gładysza.