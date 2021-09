Kozacka miłość odc. 200. Czy Koźma zabił Gładysza? Streszczenie serialu [12.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 200. Streszczenie

Stiepan prowadzi gorączkowo śledztwo w sprawie kolejnych zabójstw w mieście, a Siemionowa wysyła w celu zbadania sprawy grobu Gładysza w stepie. Aliona przyprowadza Lizawietę i Timofieja do domu ojca. Tichon odstępuje im pokój w zamian za pomoc w prowadzeniu i utrzymaniu domu. Olga ze zdumieniem widzi, że Stiepan nie wyjechał z miasta i jest nadal z żoną, staje się więc dla niej jasne, że prośba o rozwód Iliuszy z Alioną została wystosowana zbyt pochopnie i pospiesznie. Koźma ukradkiem obserwuje Marysię i widzi, jak ta ukrywa na cmentarzu medalion. Wizyta Siemionowa w zajeździe budzi popłoch i przestrach karczmarzy. Butny i zawistny Siemionow tak prowadzi przesłuchanie, że wina za rzekome zabójstwo Gładysza zostaje zrzucona na Koźmę. Koźma wraca do Konstantynowa w charakterze aresztanta, Siemionow gratuluje sobie szybko zakończonego śledztwa i po cichu liczy na awans, Ustinia zaś ma wyrzuty sumienia w przeciwieństwie do swego męża.