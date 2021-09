Kozacka miłość odc. 201. Stiepan podejrzewa żonę o zabójstwo. Streszczenie serialu [13.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 201. Streszczenie

Koźma podczas powrotu do miasta ogłusza Siemionowa, a sam ucieka do stanicy do Lubaszy. Koń przywozi nieprzytomnego Siemionowa do zajazdu. Ustinia i Siemion wnoszą prystawa do domu i troskliwie się nim zajmują. Policjant dochodzi do siebie i prosi, żeby zawiadomić posterunek w Konstantynowie o zajściu i wysłać list gończy za zbiegiem. Stiepan przyprowadza na posterunek dziewczynę od Anfisy w celu przeprowadzenia eksperymentu śledczego i zmusza Marysię do wzięcia udziału w próbie, ale Marysia się wzdraga. Goriuchin przychodzi ukradkiem do Olgi i prosi ją o pomoc w nawiązaniu kontaktu ze Stiepanem, ponieważ ma dla niego bardzo ważną informację. Olga organizuje im spotkanie. Stiepan mocno zaniepokojony o Alonę wysyła Goriuchina do Ustiużyna, żeby sprawdzić, czy nic się jej nie stało. Pankow przypadkowo jest świadkiem ich spotkania. Alona dostaje przez posłańca list.