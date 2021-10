Kozacka miłość odc. 202. Aliona trafia do niewoli. Streszczenie serialu [14.10.2021]

NOWE Promyk nadziei odc. 131. Kłótnia Mahmuta i Ipek oraz... strzał. Streszczenie odcinka [15.10.2021]

Neslihan wpada na pomysł, jak poradzić sobie z ostatnią tragedią. Z kolei Suhejla ma pretensje do Omera. O co? Co dokładnie się wydarzy? Już teraz przeczytaj...