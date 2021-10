Kozacka miłość odc. 204. Rozmowa ze zmarłym ojcem. Streszczenie serialu [18.10.2021]

Kozacka miłość odcinek 204. Streszczenie

Karczmarz pomaga Koźmie uciec przed policyjną obławą. Stiepan przybywa do Ustiużyna. Zarządza poszukiwania Aliony. Fiodor usiłuje namówić Kozaków, by pozwolili przystąpić do nich Wasilijowi. Koliewanow przetrzymuje Alionę. Wysuwa pod jej adresem przerażające groźby. Marysia udaje się na grób Grigorija Sotnika. Zalana łzami błaga zmarłego ojca, by udzielił jej wsparcia.